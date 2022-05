Golf Ferien mit Freunden sind einfach das Beste. Ein gelungener Mix aus sportlicher Herausforderung, Spass und gemeinsamen Erlebnissen auf und neben den Plätzen ist eine perfekte Auszeit vom anstrengenden Alltag. Mit seinen Golf Buddies in ungezwungener Atmosphäre dem Golfspiel auf den schönsten Plätzen der Welt zu frönen macht noch mehr Freude. Aber diese wertvolle «Quality Time» hat einen Haken: einer der Golf Buddies sollte alles organisieren, damit die gemeinsame Zeit auch wirklich Spass macht. Ob es immer den gleichen trifft oder die Organisation der Trips rotiert – um einen gelungenen Golf Buddy Trip zusammenzustellen, bedarf es grosser Recherchearbeit. Ersparen Sie sich zukünftig die Mühe und überlassen Sie die Planungsarbeit lieber den Profis, indem Sie unseren Service nutzen: Golf Buddy Trips. knecht reisen ist seit bald 60 Jahren Ihr Schweizer Spezialist für massgeschneiderte Reisen weltweit. Seit einigen Jahren organisieren wir auch individuelle Golfreisen in Europa und weltweit. Unsere Golfreise Experten wissen genau, was Golferinnen und Golfern auf der Reise wichtig ist und worauf es bei der richtigen Platzwahl ankommt. Unser Product Manager und Gruppenleiter, Marco Nuzzo, bringt riesiges Know-how mit. Er plant seit zwanzig Jahren für seine eigenen Golf Buddies regelmässig solche Trips von A bis Z und weiss haargenau, worauf es ankommt. Nutzen Sie die Erfahrung unserer Golfreisen Spezialisten und profitieren Sie von zahlreichen Vorteilen, die knecht Golfreisen Ihnen bietet.