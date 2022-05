Das Golfhotel Marion Francis befindet sich im US-Bundesstaat South Carolina und überzeugt mit seiner Nähe zum Charleston Harbor. Hier laufen Schiffe und Luxuskreuzer aus aller Welt ein. Direkt am Hafen hat man einen guten Blick auf das Fort Sumter Monument, welches sich auch für einen Tagesausflug sehr anbietet. Darüber hinaus befinden sich im Umland des Golfhotel Marion Francis viele Golfplätze, für die das Gebiet rund um Charleston sehr bekannt ist. Auf Golfreisen nach South Carolina sieht man einige der schönsten und spannendsten Golfplätze der USA. Golfhotel Marion Francis mit Spa Wer lieber im Hotel Marion Francis bleiben will, der hat die freie Auswahl zwischen 235 Zimmern. Darunter befinden sich nicht nur zehn Suiten, sondern auch sieben Penthouse Suiten. Den Tag kann man sehr abwechslungsreich gestalten, da das Luxushaus neben einem Fitnesscenter auch noch über einen Spa-Bereich verfügt. Dabei kann man sich bei diversen Massagen oder anderen Behandlungen wunderbar verwöhnen lassen.

Bei einem Aufenthalt im The Francis Marion Hotel wohnen Sie im Herzen von Charleston, nur wenige Schritte von Marion Square und dem College of Charleston. Dieses Hotel mit 4 Sternen befindet sich ausserdem in der Nähe vom Halsey Institute of Contemporary Art sowie der Charleston Music Hall Im Herzen von Charleston. Den schönen Hafen und die Promenade können Sie bequem in ca. 15 Minuten zu Fuß erreichen.