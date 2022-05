Fairmont Orchid

Waikoloa

Das Fairmont Orchid überzeugt mit seinem exzellenten Service, der grossen Auswahl an Mahlzeiten in seinen Restaurants und der grosszügigen Gartenanlage mit seiner schönen Poollandschaft. Zum hoteleigenen Sandstrand, der in einer ruhigen Bucht gelegen ist, sind es nur wenige Schritte.