Beschreibung

Einleitung An der Westküste Floridas – nur 15 Minuten vom Flughafen Tampa entfernt – liegt das Golfhotel Emerald Condo Resort. Hier werden Gäste mit allen Annehmlichkeiten begrüsst, die zu besonderen Golfferien in Florida dazugehören.



Auf dem Gelände des Golfhotel Emerald Condo Resort wird für Golfer so einiges geboten. Der Golfplatz des Carrollwood Country Clubs bietet einen Championship Kurs mit 27-Löchern. Er lädt zu einer spannenden Partie während Golfreisen nach Florida ein. Wer dagegen lieber seine Vorhand perfektionieren will, der ist auf den Tennisplätzen des Hotels sehr gut aufgehoben. Zudem bietet die Anlage ein eigenes Fitnesscenter, das jeden zu sportlichen Höchstleistungen anspornt.



Golfhotel Emerald Condo Resort inspiriert vom Golfplatz

Inspiriert von dem Ambiente des Golfplatzes wurden die 50 Suiten mit eleganten Möbeln eingerichtet und mit golferischen Elementen fachmännisch verziert. Wer sich auf dem Grün des Golfplatzes wohlfühlt, wird auch in den Betten des Hotels schlafen wie ein Stein. Träume von einer prächtigen Partie Golf sind dabei stets an der Nachtordnung.

Lage Bei einem Aufenthalt im Emerald Greens Condo Resort in Tampa befinden Sie sich am Stadtrand und in der näheren Umgebung von Babe Zaharias Golfplatz und Lowry Park Zoo. Diese Villa für Familien liegt in der Gegend von: Busch Gardens.

Angebot 2 Restaurants, Golfplatz und Außenpool – all das bietet diese Villa für Nichtraucher. Zum Angebot gehören kostenlose Parkplätze ohne Service und kostenloses WLAN in den öffentlichen Bereichen. Darüber hinaus steht Ihnen Folgendes zur Verfügung: Fitnessmöglichkeiten, Bar/Lounge und Snackbar.

Zimmer Alle 50 Villen sind mit Küchen ausgestattet. Diese verfügen über große Kühlschränke/Gefrierfächer, Herdplatten, Mikrowelle und Geschirrspüler. Zur Standardausstattung gehören: Bad/Dusche/WC, WLAN-Internetzugang (kostenlos), Highspeed-Internetzugang per Kabel (kostenlos) sowie Flachbildfernseher und Satellitenempfang.

Aktivitäten Sport: Zum Freizeit- und Sportangebot vor Ort gehört Folgendes: Aerobic, Golf-Driving Range, Golfstunden, Golf, Pilates-Kurse, Spielplatz, Tennisstunden, Yoga-Kurse. Wander-/Radwege in der Nähe.



Wellness: Fitnessmöglichkeiten und Sauna.

Golf 27-Loch-Golfplatz