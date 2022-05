Im Golfhotel Constance Lémuria auf den Seychellen geniessen Gäste puren Komfort in einer einzigartigen Tropenlandschaft. In allen Bereichen des Resorts spiegelt sich die Harmonie mit der Natur wieder. Mit etwas Glück erlebt man sogar ein unvergessliches Naturschauspiel. Golf Dreams Seychellen Constance Lemuria ResortDas Golfhotel Constance Lémuria Seychelles lädt ein. Unberührte weisse Sandstrände, exotische Vegetation und kristallklares Wasser – Golfreisen auf den Seychellen sind das Bilderbuch-Tropenerlebnis schlechthin. Herrliche Temperaturen zwischen 24 und 30 Grad Celsius locken Urlauber das ganze Jahr über auf die Inselgruppe im Indischen Ozean, deren Gesicht von wunderschönen Granitfelsen geprägt ist. Ebenso traumhaft wie die umliegende Landschaft erstreckt sich das Golfhotel Constance Lémuria Seychelles über die Nordwestküste von Praslin, der zweitgrössten Insel der Seychellen. Das Fünf-Sterne-Hotel liegt direkt an einem Hang und bietet seinen Gästen eine faszinierende Aussicht auf die umliegenden Strände der Anse Kerlan, die zu den schönsten der Welt zählen. Das Haus wurde im perfekten Einklang mit der Natur errichtet, als Baumaterialien dienten vor allem Holz und Stein. Geschickt fliesst an vielen Stellen das Spiel mit Licht und Wasser ein. Über der gesamten Anlage liegt eine gelassene und ruhige Atmosphäre, die praktisch nichts anderes als pure Entspannung zulässt.

The Legend serviert Frühstück und abendliche Buffets, Themenabende sowie à la carte Menus in einer entspannten Umgebung. Leichte Mittagessen sowie Sandwiches, Burger und Pastas werden ebenfalls serviert. The Seahorse ist das beste Restaurant des Resorts und überblickt das 11. Green. Mittags begeistert es insbesondere Golfer mit herrlich frischen Gerichten. Abends ist es the place to be des Lémuria für Fine Dining und serviert kulinarische Höhepunkte der Seychelleschen Küche aus besten Zutaten. Die beeindruckende Weinkarte und der fachkundige Sommelier lassen für jeden Geschmack die passende Weinbegleitung finden.



The Seafood Grill besticht mit atemberaubenden Bli



cken auf den Strand von Petite Anse Kerlan. Das Restaurant ist auf Fisch- und Meeresfrüchte spezialisiert und hat eine kreolisch inspirierte Atmosphäre. Die à la carte Auswahl bietet den Fang des Tages, Fisch & Meeresfrüchte Spezialitäten sowie eine reichhaltige Auswahl für Abendessen an. Das Takamaka Restaurant ist ein Strandrestaurant und befindet sich im Schatten der berühmten Takamaka Bäume.