Im Le Prince Maurice wird heute noch an die Vergangenheit der Kolonialzeit erinnert. Die Architektur und die Ausstattung mit dunklen, einheimischen Hölzern, Marmor und feinsten Stoffen sind inspiriert durch die Zeit des Gewürzhandels. Das Hotel Constance le Prince Maurice Idyllisch gelegen auf einer Halbinsel im Nordosten von Mauritius befindet sich das Golfhotel Le Prince Maurice. Inmitten exotischer Gärten können sich Gäste hier komplett zurückziehen und in angenehmer Privatsphäre entspannen während Ihrer Golfferien auf Mauritius. Der weisse Sandstrand und die blaue Lagune verbinden sich vor der Bergkette im Hinterland zu einem harmonischen Bild absoluter Ruhe und Gelassenheit – selbst für mauritische Verhältnisse erscheint die Umgebung des Resorts fast unwirklich schön. Dieser Eindruck setzt sich im Inneren des Golfhotels Le Prince Maurice nahtlos fort. Die strohgedeckten Gebäude beherbergen bis zu fünf geräumige Suiten, die entweder auf das Meer oder die herrlichen Gärten ausgerichtet sind. Einige stehen auf Stelzen und überblicken ein natürliches Fischreservat. Von den neuen Familiensuiten führen zwei direkt zum Strand, ebenso wie ein Grossteil der freistehenden Villen.

Das Archipel Restaurant serviert gehobene Gerichte mit einem leichten Mauritischen Twist. Frischeste Zutaten, wunderbar kombiniert werden in eleganter Umgebung mit Blick auf den Strand und Infinity Pool zelebriert. Le Barachois ist der Ort für romantische Abendessen bei Kerzenlicht auf einem Floss in der Lagune und begeistert mit frischen innovativen Fischgerichten. Im Asia Restaurant stehen firsche Sushi sowie gehobene japanische Küche im Mittelpunkt. In der Laguna Bar hat man Blick auf Swimming Pool und Strand. Live Music (Klavier, Sitar, Konzert Flöte, Jazz), Sundecks und die exotischen Cocktails begeistern jeden Abend aufs Neue. Die trendy Lotus Lounge Bar ist ideal für einen preDinner Aperitif oder afterDinner drink. Ein unglaublich schöner Ort der Entspannung ist die Floating Bar, wo man bei einem Aperitif mit Blicken auf den indischen Ozean zu den Klängen entspannter Musik die Seele baumeln lassen kann. Der Weinkeller mit seinen 25'000 Flaschen wurde speziell für Weinliebhaber geschaffen und hat speziell auf Degustationen ausgelegte Bereiche.