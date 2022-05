Sie wollen puren Luxus erleben, traumhafte Aussichten auf das Meer geniessen, am Strand oder im Spa entspannen und dabei ihre Golf-Performance verbessern? Dann ist das Cascade Wellness & Lifestyle Resort der perfekte Ort für Ihre Bedürfnisse. Das Golfhotel Cascade Wellness & Lifestyle Resort liegt in Lagos an der landschaftlich reizvollen Algarve inmitten einer wunderschönen Küstenlandschaften, nur wenige Meter vom Strand Ponta da Piedade entfernt, der als einer der schönsten der Welt gilt. Definitiv ist es der Schönste, den man auf Golfreisen durch Portugal entdecken wird. Das 5-Sterne Luxus-Resort ist für Golfer und Sportreisende gemacht und laut TripAdvisor das beste Luxushotel in Lagos. Das schöne Städtchen Lagos ist nicht nur wegen seiner Marina, die die erste fünf Sterne-Marina auf der Iberianischen Halbinsel ist, immer einen Besuch wert.

Die Kulinarik in dem Topresort gehört mit zum Besten, was sich Feinschmecker vorstellen können. Küchenchef Luis Batalha und sein Team sind wahre Meister ihres Fachs und zaubern in zwei Restaurants exquisite lukullische Erlebnisse. Das Senses Restaurant mit seiner Ocean-View-Terrasse ist ein gastronomisches Erlebnis par excellence in Lagos. Die Moods Küche nutzt qualitativ hochwertige, regionale Produkte und bietet leichte und frische Gerichte. Der Weinkeller mit seiner traditionellen Ziegelarchitektur ist genauso authentisch portugiesisch, wie das Angebot an feinen Weinen und Speisen.