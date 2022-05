Casa da Calçada Relais & Chateau

Golfferien in Amarante. Das Golfhotel Casa da Calçada ist eine fürstliche Luxusherberge.



In der idyllischen Stadt Amarante steht das barocke Gebäude des Golfhotel Casa da Calçada – Relais & Châteaux. Einst war es eines der Schlösser des Fürsten zu Redondo, heute ist es ein 5-Sterne Luxus-Hotel und ein Sinnbild portugiesischer Pracht. Die Zimmer, romantisch und stilvoll eingerichtet, verfügen über einen herrlichen Ausblick über die Altstadt von Amarante und den Rio Tâmega, je nach Zimmertyp sogar über einen Balkon.

Der Norden Portugals ist weit weniger touristisch und besticht durch seine Schönheit und die hervorragende Gastronomie. Das Casa ist in dieser Hinsicht keine Ausnahme, das Largo do Paço Restaurant schon gar nicht. Die regional und mediterran inspirierte Küche bietet kulinarische Abenteuer für jeden Geschmack. Der Michelin-Stern ist mehr als verdient.