Beschreibung

Einleitung Das Golfhotel Borgo Egnazia liegt im Herzen Apuliens, direkt am Mittelmeer, und ist umgeben von mediterranen Olivenhainen – ein Urlaubsort, wie er im Buche steht.



Inmitten jahrhundertealter Olivenbäume und üppiger Obstplantagen liegt das preisgekrönte 5-Sterne-Golfhotel Borgo Egnazia unweit der Ausgrabungen der antiken Stadt Egnatia. Es ist eines der exklusiven Häuser der im Privatbesitz befindlichen Gruppe San Domenico Hotels in der Region Apulien. Die einem apulischen Dorf nachempfundene Hotelanlage Borgo Egnazia fügt sich harmonisch in die Landschaft, die Natur und die Tradition des Landes ein und ist die ideale Anlaufstelle auf Golfreisen durch Italien.

Lage Seine zentrale Lage in Apulien macht es zum idealen Ausgangspunkt für Entdeckungen in der Umgebung an. Dazu gehören die Küste, alte Olivenhaine, die antike Stadt Gnathia und die Stadt Alberobello.

Angebot Das Borgo Egnazia wurde aus vollständig aus grobem Kalkstein und lokalen Steinen gebaut, mit moderner und zugleich traditioneller Einrichtung. Nebenan befindet sich der weltberühmte San Domenico Par-72-Golfplatz mit 18 Löchern. Weitere Highlights wie das Vair Spa mit Wasser- und Körperbehandlungen, der Beach Club, ein Tennisplatz, Kinderunterhaltung und viele weitere Aktivitäten sorgen für einen unvergesslichen Aufenthalt. Die Villen und der Hauptblock des Resorts mit ihren eleganten und geräumigen Zimmern und Suiten sind die ideale für diejenigen, die sich einen Urlaub voller Komfort und Ruhe wünschen. Il Borgo ist ideal für Familien mit Kindern, da es mehrere kleinere Gebäude mit grossen Räumen hat, mit genügend Platz für grosse und kleine Gäste in komfortablem Ambiente. Das Borgo versprüht eine angenehme Atmosphäre, da es im Stil eines kleinen Dorfleben mit Piazza, kleiner Kirche und Café gebaut wurde.

Zimmer 220 Zimmer und Villen mit Bad oder Dusche/WC, Fön, Telefon, Sat-TV, Wi-Fi und Balkon. Villen zusätzlich mit privatem Swimmingpool.



Zimmerkategorien „La Corte": La Corte Bella: 35m2, Schlafzimmer, Balkon, teilweise mit Meersicht.

Aktivitäten Das Borgo Egnazia bietet Ihnen eine breite Palette an Möglichkeiten, die es Ihnen ermöglichen, alle Ihre bevorzugten Entspannungs- und Sportaktivitäten auszuüben. Es verfügt über drei grosse Aussenpools, ein beheiztes Hallenbad, vier Tennisplätze, eine Boutique (Bottega Egnazia), einen Spielraum, einen Zigarrenraum und einen Leseraum. In den warmen Monaten können Sie auch einen Tauchgang oder ein Sonnenbad an einem der beiden privaten Stränden geniessen: die felsige Cala Masciola, ausgestattet mit einem Wassersportzentrum und einem Restaurant für frischen Fisch, und das sandige La Fonte, welches ideal für Familien mit einem Kinderbereich ist. Sie werden vom 8-Loch Golfplatz des in der Nähe liegenden San Domenico Golf Clubs profitieren können, der als einer der besten Golfclubs Italiens gilt. Neben dem Spa gibt es die Gelegenheit zu Aktivitäten wie Tennis, Reiten, Wassersport und einem Kidsclub inklusive Tennisakademie.





Wellness: Auf das perfekte Wellness-Vergnügen dürfen sich die Gäste im 2'000 m2 grossen „Vair Spa" freuen, das im Hauptgebäude La Corte untergebracht ist. Über 14 Behandlungsräume, eine Spa-Suite mit Garten und Dampfraum, eine Social Suite für Mani- und Pediküre, eine Infusion Bar sowie ein beheizter Innenpool stehen zur Verfügung. Ein Yogastudio, ein Fitnessbereich sowie ein Floatation Raum ergänzen das Angebot. Herzstück ist der Nassbereich, der den Badehäusern im alten Rom nachempfunden wurde. Eine apulische Sauna und eine römisch-apulische Signature-Behandlung lassen alt bewährte Traditionen der Entspannung aufleben.

Golf Der San Domenico Golf ist ein wunderschöner 18-Loch-Platz, einer der besten und etabliertesten Plätze Italiens, der für einige wichtige nationale und internationale Turniere jeweils gebucht wird.

Völlig in die mediterrane Flora eingebettet, bietet der Platz von jedem Loch aus einen atemberaubenden Blick auf die blaue Adria, wobei der Seewind während des Spiels über den gesamten Platz fegt. Der Platz wurde vom Architekten Andy Haggar nach den höchsten Standards der USGA-Spezifikationen entworfen.