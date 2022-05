Anantara Villa Padierna Palace

Geschmack und Eleganz machen das Haus im toskanisch inspirierten Stil aus. Die Liebe zum Detail, die Fülle an Kunstwerken und Antiquitäten, Komfort und Glamour machen einen Aufenthalt im Golfhotel Villa Padierna Palace einmalig.



Selbst die 130 Zimmer, Suiten und Villen sind mit italienischen oder andalusischen Kunstwerken dekoriert. Die Sierra Nevada in weiter Ferne im Rücken schaut man über den Golfplatz Flamingos Golf hinweg, auf die Mittelmeerküste. An klaren Tagen kann man sogar bis nach Marokko schauen.

An solchen Tagen findet das Nachtessen selbstverständlich im Freien statt. Auf der Terrasse des La Loggia haben Gäste des Golfhotel Villa Padierna Palace einen herrlichen Blick auf den Golfplatz und dessen Seen. Im Gegensatz dazu steht La Veranda für privateres Ambiente – auch im Freien, allerdings ist die Veranda von grün leuchtenden Pflanzen umwachsen. Die Gerichte auf der Speisekarte sind saisonal und stets frisch. Dann wäre da noch der Club de Mar, der Beach Club des Hauses. Köstliche Speisen, die besten Weine und als „Nachtisch" gibt's den Mond über dem Mittelmeer.