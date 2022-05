Die Algarve – azurblaues Wasser, goldene Felsklippen und kilometerlange Sandstrände. Über dieser malerischen Landschaft im Süden Portugals thront das Anantara Vilamoura Algarve Resort mit seinen 280 Zimmern und Suiten. Das Hotel Anantara Vilamoura ist ein grosszügig angelegtes Resort an der Algarve.

Die Hotelanlage wartet mit luxuriösen Extras auf: So schmücken Gemälde und Skulpturen zeitgenössischer Künstler das gesamte Hotel. Es gibt einen Pool im Spa-Bereich, drei Aussenpools sowie einen Pool extra nur für Kinder. Neben Fitnesscenter und Tennisplatz mit Flutlicht ist direkt neben dem Resort ein Golfplatz, den die Gäste schon von der Hotelterrasse aus begutachten können. Das Resort ist von 3 bekannten Golfplätzen umgeben, nur wenige Fahrminuten vom Hafen von Vilamoura entfernt. Zum Flughafen Faro sind es ca. 25km.

Das Hotel wurde im mediterranen Stil gebaut und bietet den Gästen 280 stilvoll eingerichtete Zimmer mit Bad,/Dusche, TV, Balkon und Sicht auf den Garten oder die Golfplätze an.

Der Victoria Golf Course wurde von der Golflegende Arnold Palmer entworfen und kommt als Championship-Kurs mit Par 72 auf rund 6700 Meter Länge. Oliven-, Johannisbrot- und Mandelbäume zieren die Bahnen, während gut platzierte Bunker und Wasserhindernisse die Golfer herausfordern. Wellige und breite Fairways sorgen für genügend Spielspass. Haben die Spieler die Challenge gemeistert, gibt es für sie eine Menge weiterer guter Plätze an der Algarve in unmittelbarer Nähe zum Resort.