Acaya Golf Resort

Am Stiefelabsatz in der süditalienischen Region Apulien befindet sich das Acaya Golf & Spa Resort mit vier Sternen. Die insgesamt 97 Zimmer und Suiten sind elegant und in warmen Erdtönen eingerichtet und bieten mit ihren King Size Betten hohen Komfort.



Die zwei Aussenpools liegen inmitten der hübschen Gärten, deren Grenzen in wohlriechende Olivenhaine und Pinienwälder übergehen. Im grosszügig angelegten Spa werden neben Whirlpool, Sauna und römischen Bädern Anwendungen mit Olivenöl angeboten.