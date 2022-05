Golfreisen vom Spezialisten

Die Vielfalt an Golfmöglichkeiten

Plätze auf der ganzen Welt

Wir bieten Ihnen Golfferien auf den prestigeträchtigsten Plätzen in Schottland bis hin zu Golfreisen auf die Seychellen, nach Neuseeland, Vietnam, Kambodscha oder die Dominikanische Republik und massgeschneiderte Golf Rundreisen. Unsere Angebotspalette ist um zahlreiche Neuigkeiten reicher geworden – seien es spannende neue Fernreiseziele rund um den Erdball oder Reisevarianten in Spanien, Portugal und Italien. Wir waren monatelang für Sie unterwegs, um noch bessere, noch aussergewöhnlichere und noch preiswertere Golf-Trips zusammenzustellen. Neben Individualreisen finden Sie viele begleitete Golfreisen mit, aber ohne Begleitung eines Pros. Aufgrund der grossen Nachfrage haben wir auch unsere Gruppenreisen Angebote ausgebaut. Manche Golfer sind Alleinreisende, spielen aber in den Ferien dennoch gerne mit Gleichgesinnten. Unsere spezialisierten Golf-Reiseleiter kümmern sich auf Ihrer Reise um alles, damit Sie Ihren Wunsch-Golftrip von A bis Z geniessen. Im Zusammenhang mit den birdie-open-Turnieren organisiert knecht Golfreisen in Kooperation mit «House of Swiss Golf» vor allem Golf Gruppenreisen. Im Angebot sind momentan etwa zwanzig Golfreisen, darunter Reisen zu top Golf Reisezielen und hochkarätigen Golf-Events. Bei knecht Golfreisen dürfen Sie unvergessliche Golfreisen erwarten. Nehmen Sie sich die Zeit und schmökern Sie in unserem ausführlichen Golf Angebot in Europa und rund um den Erdball. Wir haben für Sie eine Selektion der besten Hotels an erstklassigen Golfplätzen ausgesucht. In unserem Angebot finden Sie top Golfplätze in den schönsten Regionen weltweit – in der Algarve, an der türkischen Riviera und in Apulien ebenso wie an traumhaften Reisezielen in Südostasien, dem Indischen Ozean, Neuseeland oder der Karibik. Eine Vielzahl der aussergewöhnlichen Golf Hotels kennen wir persönlich, und so können wir Sie mit Erfahrungen aus erster Hand beraten. Ausgesuchte Reiseziele für das perfekte Golferlebnis finden Sie bei knecht Golfreisen. Unsere Golfreisen Angebote stellen wir nach Ihren persönlichen Wünschen zusammen. Sprechen Sie uns an, wir freuen uns auf Ihre Anfrage und beraten Sie gerne detailliert rund um die perfekten Golfferien. Unser Golf Programm enthält Ideen und Vorschläge, die Sie inspirieren sollen. Lassen Sie sich über unsere Webseite von Angeboten, Reiseempfehlungen, Golfplatz-Tipps und vielem mehr inspirieren. Und wenn Sie bereit sind, wenden Sie sich mit Ihren ganz individuellen Reisewünschen an unsere Golf Reisespezialisten. Wir planen Ihre Golfreise massgeschneidert und nur für Sie – individuell, professionell, mit höchster Qualität und Sorgfalt – so, wie Sie es eben von knecht Golfreisen gewohnt sind. Machen Sie Gebrauch von unserem Golf Know-how und unserer jahrzehntelangen Erfahrung als führender Schweizer Reiseveranstalter.