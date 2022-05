Reisetipps China

Beliebte Städte, die Sie auf China-Reisen sehen müssen

Wer an Ferien in China denkt, dem fällt wohl als Erstes die Hauptstadt des Landes ein – Peking. Die Millionenmetropole ist ein Ort voller Gegensätze: Hier können Sie sowohl futuristische Bauwerke und Hotels als auch historische Stätten bestaunen. Besichtigen Sie in Peking unter anderem die Verbotene Stadt, die im Zentrum Pekings liegt, und den Himmelstempel im Norden der Metropole.

Shanghai ist bekannt für viele gigantische Bauwerke und eine atemberaubende Skyline. Hier werden Hotels in China besonders gerne für ihre spektakuläre Höhe gebucht, denn die meisten Hotelzimmer ermöglichen Ihnen einen atemberaubenden Blick über die einzigartige Skyline der Stadt. Ein weiteres Highlight Shanghais ist der chinesische Yu-Garten am Rande der Stadt. Der Garten, vor dem übrigens das berühmte Huxingting-Teehaus liegt, ist über 400 Jahre alt.

An der Südküste Chinas erwartet Sie die Weltstadt Hong Kong. Entdecken Sie hier auf einer Hafenrundfahrt den Victoria Harbour, das internationale Handelszentrum der Stadt, und die zahlreichen Strände in der Umgebung. Besuchen Sie auch das grösste buddhistische Bauwerk, den Tian-Tan-Buddha oder eines der gigantischen Einkaufszentren. Für Nachtschwärmer ist das berühmte Restaurant- und Kneipenviertel Soho besonders zu empfehlen. Zudem erhalten Sie im Hong Kong Heritage Discovery Centre einen tiefen Einblick in die Geschichte der Region.

Kleine chinesische Städte mit Charme

Auf Rundreisen durch China darf ein Besuch der ehemaligen Kaiserstadt Xi’an nicht fehlen. Hier können zahlreiche kulturelle Schätze von Ihnen erkundet werden. Ein Spaziergang auf der 12km langen Stadtmauer ist ein absolutes Highlight in China, genauso wie der Besuch des Mausoleums Qin Shihuangdis, in dem Sie die Soldatenfiguren der Terrakotta-Armee besichtigen können. Auch die südchinesische Stadt Guilin ist einen Besuch wert. Hier können Sie das Treiben der Fischerboote auf dem Fluss Li beobachten oder über die landestypischen Reisterrassen spazieren. In der Nähe Shanghais wartet ein paradiesisches Ausflugsziel auf Sie – der an die Stadt Hangzhou grenzende Westsee Xihu ist einer der wohl idyllischsten Plätze Chinas. Geniessen Sie hier mit Blick auf den Berg Feilai einen guten traditionellen grünen Tee.

Reisetipps für Ihren Urlaub in China

Ob Sie China mit Kindern erkunden oder in einer Gruppe unterwegs sind, lassen Sie sich einen Besuch in einem Shaolin Kloster nicht entgehen. Das berühmteste Kloster Chinas liegt am Fusse des heiligen Song-Shan-Berges. Neben mehreren Kampfkunstschulen befindet sich in unmittelbarer Nähe der Pagodenwald, ein Friedhof der Shaolin-Mönche mit über 1.000 Jahre alten Pagoden. Zu den wichtigsten Reisetipps in China gehört, dass Sie auch in die weniger belebten Ecken des Landes schauen, wenn Sie durch China reisen. Das beste Essen finden Sie zum Beispiel auf kleinen Foodmarkets und grossen traditionellen Wochenmärkten. Die Chinesische Mauer ist die wohl meist besuchte Attraktion des Landes und gleichzeitig ein hervorragendes Fotomotiv vieler Urlauber auf China-Reisen. Mit über 20.000km Länge ist sie das grösste und längste Bauwerk der Welt und zählt zu einem der sieben Weltwunder.

Welches ist die beste Reisezeit für China?

Wenn Sie individuell durch China reisen möchten, empfiehlt es sich, in der Zeit zwischen April und Mai sowie September und Oktober zu kommen, dann ist es sonnig und nicht zu warm. Dennoch lohnt es sich auch, Ende Januar oder Anfang Februar nach China zu reisen, da zu jener Zeit das traditionelle chinesische Frühlingsfest stattfindet.