Camper mieten beim Spezialisten

Bei uns mieten Sie Ihr Wohnmobil zum jeweils günstigsten Tarif. Versprochen! Sollten Sie das gleiche Fahrzeug vom selben Anbieter für die gleiche Zeit und Strecke bei einem anderen Schweizer Reiseveranstalter zu einem günstigeren Preis bekommen, erstatten wir Ihnen die Differenz zurück. Beachten Sie bitte, dass bei Flex-Raten und Sonderangeboten bei Wohnmobilreisen auch der Buchungszeitpunkt entscheidend ist. Sie profitieren bei uns von einer professionellen Beratung, dem Anschluss an einen Garantiefonds, einem Pikettdienst rund um die Uhr und zahlreichen weiteren Vorteilen.

Camper mieten Australien

Australien ist ein wundervolles Land, wie geschaffen für Ferien mit dem Wohnmobil! Ein Schritt aus dem Camper genügt, um sich mitten in der Natur wiederzufinden. Geniessen Sie die Sicht auf natürliche Regenwälder, blaue Ozeane, das berühmte Outback oder ein anderes Wunder der Natur. Bei Camperferien.ch können Sie den für Sie passenden Camper in Australien mieten. Wir bieten Ihnen 2-Rad und 4-Rad Camper, die Wahl liegt bei Ihnen. Sie finden bei uns die grösste Auswahl an Campern und einen Preisvergleich der grössten Camper-Anbieter in Australien.

Camper mieten Neuseeland

Sie haben Ihr eigenes Wohnzimmer immer mit dabei und reisen so durch die schönsten Gegenden Neuseelands. Die Vorteile von Ferien im Wohnmobil in Neuseeland liegen auf der Hand: Sie erleben die Natur viel intensiver und kommen mit der Bevölkerung sowie gleichgesinnten Reisenden in Kontakt. Als Zugabe ersparen Sie sich die tägliche Hotelsuche und das Kofferpacken. Unterwegs im eigenen Motorhome zu sein, sorgt für Erholung, Abenteuer, Freiheit und Unabhängigkeit – egal ob alleine, zu zweit oder mit der gesamten Familie!

Camper mieten USA

Ferien in der mobilen Ferienwohnung – Spass für die ganze Familie. «Erfahren» Sie Nordamerika individuell und flexibel. Ferien in einem Wohnmobil zählen nach wie vor zu den beliebtesten Reiseformen in Nordamerika. Breite Strassen, Campingplätze an den schönsten Orten und eine hervorragende Infrastruktur machen Ihre Camper-Ferien zu einem unvergesslichen Erlebnis. Und mit Ihrem rollenden Apartment müssen Sie auf keinerlei Bequemlichkeiten verzichten. Buchen Sie Ihr Motorhome frühzeitig und profitieren Sie von attraktiven Frühbucherrabatten.

Camper mieten Kanada

Autofahren in Kanada ist wirklich angenehm, die Strassen sind sehr gut ausgebaut und Sie werden sich schnell zurechtfinden. Bei uns mieten Sie moderne Camper, ausgestattet mit automatischem Getriebe, Servolenkung sowie Klimaanlage. Die relaxte Fahrweise und die atemberaubenden Landschaften laden förmlich ein zum gemütlichen «cruisen».