Die Villa Maydou liegt in einer ruhigen Gegend, direkt neben dem Tempel Vat Mounea und nahe der alten Brücke über den Khan Fluss. Zum lebhaften Nachtmarkt und dem historischen Tempelbezirk sind es ca. 15 Gehminuten.

Die 29 komfortabel eingerichteten Zimmer befinden sich in vier zweistöckigen Gebäuden und sind mit natürlichen Elementen aus tropischem Holz, Seide, Baumwolle und mit traditionellen Stickereien verziert. Alle Zimmer verfügen über Klimaanlage, Tele­fon, gratis Internet­zugang, Minibar und Bad.

Heritage Deluxe (15): Die Zimmer liegen in zwei restaurierten Häusern aus den Jahren 1925 und 1936, welche zum UNESCO Weltkulturerbe zählen.

Traditional Deluxe (14): Diese Zimmer liegen in zwei neueren Gebäuden, die alle um den Pool angelegt sind.