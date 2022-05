Vila Ombak

An einem schmalen Korallenstrand mit Liegen und Sonnenschirmen im Süd­osten der Insel. 500 m zur öffentlichen Boots­­anlegestelle (Transport mit der Pferdekarre), eigene Boots­anlegestelle beim Resort. Vom Flughafen Lombok gelangen Sie in rund zwei Stunden zum Hafen und danach in 20 Minuten per Boot auf die Insel Gili Trawangan.