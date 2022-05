Überland von Südlaos nach Angkor ab Pakse

1 . Tag Pakse - Bolaven Plateau - Pakse (M) Nach Ankunft in Pakse fahren Sie zum Bolaven-Plateau, einer Hochebene auf 1200 m ü. M. Hier sind verschiedene Volks­stämme zu Hause. Die grössten unter ihnen sind die Laven, nach denen die Ebene benannt wurde. Hier wird haupt­sächlich Landwirtschaft betrieben, so wird unter anderem Kaffee, Tee, Pfeffer und Kardamom angebaut. Sie erfahren mehr über den Kaffeeanbau, der während der französischen Kolonialzeit seine Blüte­zeit er­lebte und Sie können unterwegs zahlreiche Was­serfälle erspähen, unter anderen den Tad Fane Wasser­fall, der mit 120 Metern höchste Wasser­fall von Laos.

2 . Tag Pakse - Wat Phou - Champasak (F, M) Nach der Besichtigung eines schönen Tempels ausserhalb der Stadt besuchen Sie den Markt und den schönsten Tempel von Pakse. Am späten Vormittag fahren Sie in das Mekong Flachland,wo Sie im Ort Champasak hautnah die Einflüsse französischer Kolonisten erleben. Etwas weiter südlich befindet sich die Ruine des Khmer-Tempels Wat Phou. Die Tempel­anlage erstreckt sich vom Ufer des Mekong über mehrere Ebenen bis auf eine Anhöhe, von der man einen schönen Ausblick hat. Sie haben Zeit das schöne Hotel am Mekongufer zu geniessen oder eine kleine Velotour entlang des Mekongs zu unternehmen.

3 . Tag Champasak - Done Khong (F, M) Geniessen Sie einen gemütlichen Vormittag in Ihrem idyllischen Resort. Gegen Mittag fahren Sie in südliche Richtung nach Done Khong. Unterwegs eröffnen sich immer wieder traumhafte Ausblicke auf die charakteristische Landschaft des südlichen Laos. Sie erkunden die Tempelanlage Oum Muong und lernen das Leben der Einhei­mischen beim Besuch eines authentischen Dorfes hautnah kennen. Am spä­­­teren Nach­mittag erreichen Sie über eine Brücke über den Mekong Fluss den Ort Done Khong, eine der grösseren permanenten Inseln in der Si Pan Done Region.

4 . Tag Done Khong - 4000 Inseln - Done Khone (F, M) Der heutige Ausflug steht im Zeichen der Region der 4000 In­­seln. An dieser Stelle ist der Mekong Fluss mit bis zu 12 km während der Regenzeit am Breitesten, zur Trockenzeit steigen Tausende von Inseln empor. Über die alte Eisen­bahnbrücke gelangen Sie nach Done Khone und besuchen dort die Liphi Wasserfälle, sehen die alte französische Dampf­lok und ge­­lan­gen per Boot nach Ban Hang Khone, einer der wenigen Orte, an denen Sie mit etwas Glück die bedrohten Irrawaddi-Delfine beobachten können.

5 . Tag Done Khone - Khon Phapeng Fälle - Dong Kralor - Stung Treng - Srah em Village (F, M, A) Um die Khon Phapeng Fälle, die wasserreichsten Wasserfälle Asiens, zu erreichen, überqueren Sie den Mekong. Transfer zur Grenze. Nach Erledigung der Grenz­for­ma­litäten treffen Sie Ihre kambodschanische Reiseleitung. Ca. 4-stündige Auto­fahrt nach Srah em in der Provinz Preah Vihear.