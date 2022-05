Überland von Phnom Penh nach Angkor

Phnom Penh - Skun - Kampong Thom (M, A)

Morgens Fahrt nach Kampong Thom. Die Fahrt dauert cirka 2 ½ Stunden. Unterwegs stoppen Sie in Skun, welches in ganz Kambodscha bekannt ist für seinen «Spinnen Markt». Gegrillte Spinnen sind ein täglicher Snack der Kambodschaner und diejenigen von Skun sind die Besten. Besuch des Marktes und wenn Sie wollen, dürfen Sie diese Leckereien gerne versuchen. Einen weiteren Stopp legen wir beim Kuhak Nokor Tempel ein. Eine kleine, aber gut erhaltene Tempelanlage aus dem 11. Jahrhundert. In einem kleinen Dorf sehen Sie wie Buddhastatuen in Stein gehauen werden. Nach Ankunft in Kampong Thom, Besichtigung der Stadt.