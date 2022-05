Tugu Lombok

Swimmingpool, Spa, Yoga, Fitness­raum, Veloverleih, Tau­chen, Schnorcheln, Surfen, Koch­unter­richt, Biblio­thek, Boutique und Kunstgalerie. In der Nähe befindet sich ein 18 Loch-Golfplatz.

In einem 60’000 m² grossen Palmen­hain am lan­gen, weissen Sandstrand von Sire im Nordwesten Lomboks. Das Resort ist abgelegen, in der näheren Umge­bung befinden sich keine Restaurants. Die Transferzeit zum Flughafen beträgt rund zwei Stunden.