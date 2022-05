Sumatra Überlandreise ab Medan

Sumatra – Für Naturfreunde ist die Insel Sumatra eine wahre Schatzkammer. Hier und auf Borneo leben die letzten «Wald­menschen», die Orang-Utans, in Freiheit. Auch Elefan­ten, Königstiger und Nashörner durchstreifen vereinzelt die Wildnis, deren üppige Regenwälder zahlreichen und zum Teil seltenen Tier- und Pflanzenarten Heimat bieten. Auf Sumatra befindet sich der Toba See, der grösste See Süd­ost­asiens. Hier lebt das Volk der Batak, welches trotz seiner traditionellen Strukturen als ­fortschrittlich gilt und viele wichtige Persön­lichkeiten hervor gebracht hat.