Sudamala Resort Seraya

Der kleine aber feine Salzwasser-Swimmingpool liegt direkt beim Strand, wo Sie auch Kajaken und Stand Up Paddling betreiben dürfen. Im PADI Tauch­center können Sie Tauchpackages, Schnupper­tauchkurse und Schnorchel­ausflüge buchen und so die einzigartige Unter­was­ser­welt erkunden. Schnorcheln lohnt sich zudem auch vom Strand aus am Riff direkt vor dem Resort. Es gibt ein kleines Spa, einen kleinen Fitnessraum und einen Aus­sichtspunkt, welcher nur einen kleinen Spaziergang entfernt liegt und besonders schön ist während des Sonnen­unter­ganges. Das Resort organisiert auch Ausflüge in den Komodo Nationalpark (bitte vorzeitig buchen).