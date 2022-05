Singapur Sehenswürdigkeiten

Regenwald unter einer Glaskuppel

Städtereisen nach Singapur liegen absolut im Trend. Schlussendlich hat diese Stadt sehr viel zu bieten. Im Gardens by the Bay, wird Sie der 35 Meter hohe Wasserfall verzaubern. Das eigentliche Highlight findet sich allerdings unter einer Glaskuppel, denn hier wurde der Regenwald auf eine beeindruckende Art und Weise nachgebaut. Lediglich Tiere sind hier nicht zu finden, denn in der Stadt herrschen sehr strenge Hygienevorschriften. Sie sollten sich also hüten eine Zigarette einfach so auf die Strasse zu werfen.