Shinta Mani Wild - Luxus Adventure Package ab Phnom Penh

Willkommen in der Wildnis! Diese neue Entdeckung ist nicht nur ein Weltklasse Luxusresort, sondern vielmehr ein aufregendes Abenteuer, das Sie mit Sicherheit niemals vergessen werden. Der berühmte Besitzer und Designer Bill Bensley erwarb das Land im kambodschanischen Regenwald ursprünglich, um es vor Wilderern und illegaler Abholzung zu bewahren. Über Jahre war nicht klar, was er damit anstellen sollte und wie er die Region nachhaltig schützen kann. Nach zahlreichen Besuchen und der Erforschung des 16’100 m² grossen Grundstücks eröffnete er schliesslich ein erstaunlich luxuriöses Eco-Zelt-Camp, das in Bezug auf Komfort und Service in der allerhöchsten Liga mitspielt, dabei aber eine minimale Belastung der Umwelt zum Ziel hat. Während die Gäste eindrückliche Natur-Erlebnisse in traumhafter Umgebung erwarten, setzt sich die «Shinta Mani Foundation» in Zusammenarbeit mit den ansässigen Rangern der «Wildlife Alliance» für den Natur- und Artenschutz sowie die lokale Bevölkerung ein, eine Verschmelzung, die perfekt gelungen ist.