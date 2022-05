Rinjani Trekking ab Lombok

Hotel - Senaru - Kraterrand (M, A)

Sie werden in Ihrem Strandhotel abgeholt und zum Eingang des Gunung Rinjani Nationalparks gefahren. Un­terwegs passieren Sie kleine Dörfer und sehen das länd­liche Leben auf Lombok. Nach der Registrierung im Büro des National­parks in Senaru auf 600 m Höhe beginnt das Trekking. Der erste Abschnitt führt durch anfangs dichte, tropische Wälder, welche allmählich lichter werden. Die Vegetation verändert sich im zweiten Teil zu einer alpinen Flora mit mehr Farnen, Flechten und Moos und versprüht ein mystisches Ambiente. Die letzte Etappe führt schliesslich durch felsiges Gebiet mit Gras als einziger Vegetation. Das Terrain wird mit zunehmender Höhe steiler und die Luft ab 2’000 m spürbar dünner. Unterwegs legen Sie mehrmals Rast sowie eine 1 ½-stündige Mittagspause ein. Währendem Ihre Begleiter in den mitgebrachten Koch­töpfen eine stärkende Mahlzeit zu­be­reiten, haben Sie Zeit die Gegend und die Stille zu genies­sen. Der verdiente Lohn für die Anstrengungen des Aufstiegs ist die grandiose Sicht vom Kraterrand auf 2’641 m auf den Gip­fel, den Kratersee, die Küste Lomboks und die Gili Inseln bis zum Mt. Agung auf Bali in der Ferne. Nach dem Abend­essen verschwindet die Sonne hinter dem Kraterrand und es wird früh dunkel. Die Übernachtung findet in ein­fachen Zelten mit Luft­matratze und Schlafsack statt. Die Temperaturen können nachts auf bis zu 5 Grad Celsius ab­­sinken.

Trekkingdauer: ca. 8 ½ Stunden