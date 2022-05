Phum Baitang

Mit Blick auf die umliegenden Reisfelder und Gärten serviert das lokal inspirierte Restaurant «Bay Phsar» kambodschanische Köstlichkeiten. Im «Hang Bay» werden die Gäste mit internationaler Küche, frischen Meeres­früchten und saftigen Steaks verwöhnt und kön­nen dabei die wunderschönen Sonnen­unter­gänge und sternenklaren Nä­­chte bewundern. Cocktails, Weine und auser­­­lesene Zigarren erwarten Sie in der «Cigar & Cocktail Lounge», welche sich in einem hundertjährigen Bauernhaus befindet. Leichte Mahl­zeiten und frische Fruchtsäfte gibt es tagsüber an der Pool­bar.