Papua - Reise in eine andere Zeit ab Jayapura

Diese Reise ins Herz des ursprünglichen, noch weitgehend unberührten Teils der indonesischen Provinz Papua mit seiner ungebändigten Natur, den dichten Wäldern, Bergen und wilden Flüssen versetzt Sie in eine andere Zeit. Die Insel Neuguinea wurde auch schon als «das letzte Freilichtmuseum der Steinzeit» bezeichnet, deren Ureinwohner derzeit in einem anspruchsvollen Übergang aus ihrer steinzeitlich anmutenden Lebens­weise in das moderne Zeitalter des 21. Jahrhunderts leben. Ihr Abenteuer führt Sie ins Baliem Tal zum Stamm der Dani, welcher seine für uns sehr exotische, fremde Kultur bewahrt hat. Lassen Sie sich von diesem ausgesprochen gastfreundlichen Volk in seine Riten und Bräuche einführen und lernen Sie eine faszinierende, gänzlich andere Welt weit abseits üblicher Reiserouten kennen!