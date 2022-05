Orang-Utans in Bohorok ab Medan

Medan - Bohorok (A)

Sie werden in Ihrem Hotel in Medan oder am Flughafen von Medan abgeholt. Die recht stra­paziöse Fahrt nach Bohorok dauert ab Flug­hafen ca. fünf Stun­den. Unterwegs fahren Sie durch mehrere kleine Ortschaften sowie vorbei an ausgedehnten Gummi- und Öl­palmen­­plan­tagen. Nach Ankunft unternehmen Sie eine rund dreistün­dige Dschun­gel­wande­rung zu den Orang-Utans. Die An­zahl der Orang-Utans kann saisonal stark variieren. Es handelt sich um Tiere in Freiheit, eine Sichtung kann daher nicht garantiert werden. Die Wahrschein­lich­keit, die «Wald­menschen» zu sehen, ist je­doch hoch. In der dichten Vege­tation des Dschungels werden Sie eine Viel­zahl an Pflanzen und Tieren, unter anderem zahlreiche Vogelarten, entdecken. Über­nach­tung in einfachem Hotel.