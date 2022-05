Mystisches Angkor ab Siem Reap

Nach Ankunft in Siem Reap Transfer in Ihr Hotel. Zum Auftakt Ihrer Tour besuchen Sie den wohl bekanntesten Tempel, den Angkor Wat. Das weltweit grösste sakrale Bauwerk hat ein Steinvolumen, das vergleichbar mit dem der Cheops- Pyramide in Ägypten ist. Zum Schluss der Besichtigungen wohnen Sie einer traditionellen Khmer Segnungszeremonie bei, welche von einer Reihe von Mönchen durchgeführt wird. Sie soll böse Geister aus der Vergangenheit reinigen und viel Glück für das kommende Jahr bringen.

Heute besuchen Sie die schönsten Tempel rund um Angkor Wat. Frühmorgens, wenn es noch weniger Besucher hat, besich­tigen Sie den von Wurzeln und Ästen umschlungenen Ta Prohm Tempel. Sie verlassen diese mit mystischem Charme versehenen Stätten durch das imposante North Gate, welches verlassen mitten im Dschungel steht. Es folgt der Besuch des Hindutempels Banteay Samre. Nach einer halben Stunde Autofahrt erreichen Sie Banteay Srei. Dieser zauberhafte, aus rotem Sandstein erbaute Tempel, ist dem hinduistischen Gott Shiva gewidmet. Nach einem leckeren Mittag­essen besuchen Sie eine Seidenfabrikationsstätte, wo mit tradtionellen Metho­den und Techniken handgemachte Stoffe hergestellt werden. Die Stätte erstreckt sich auf über 12 Hek­taren mit Maulbeer­plantagen und beschäftigt über 100 Frauen aus den umliegenden Dörfern. Danach setzen Sie Ihre Tempelbesichtigungen fort mit dem Süd­lichen Tor der Stadt von Angkor Thom. Wei­tere Tempel­anlagen wie der Bayon Tempel, die Elephant Terrace und die Terrace of the Leper King werden Sie begeistern. Während des Abendessens wer­den Sie mit klassischen Apsara Tanz­dar­bietungen unterhalten.

Siem Reap (F, M)

Frühmorgens besuchen Sie den beeindruckenden Komplex Preah Khan. Es folgt ein Besuch im «APOPO Visitor Center» (sonntags geschlossen). APOPO trainiert Ratten, um Leben zu retten. Die afrikanischen Riesenratten, die sogenannten «HeroRats » können den Sprengstoff in Landminen erschnüffeln und können so ganze Landstriche von Landminen befreien. Das Besuchszentrum gibt spannende Einblicke in dieses tolle Projekt und zeigt auf, wie diese Arbeit verrichtet wird. Nachmittags unternehmen Sie eine Bootsfahrt auf dem Tonle Sap See, wo Sie das Leben im schwimmenden Dorf kennen lernen. Während der Trockenperiode wird als Alternative eine Seidenspinnerei besucht. Es folgt ein Besuch von «Les Artisans d’Angkor», wo man lokal gefertigte Handwerkerarbeiten erwerben kann. Die Rundreise endet mit dem Transfer zum Flughafen von Siem Reap.