Maison Dalabua

Am Swimmingpool oder im Spa können Sie sich erholen. Gratis Fahrradverleih.

Im tropischen Garten mit gros­sem Lotusteich verteilen sich 40 Zimmer in verschiedenen Ge­­bäu­den. Alle Zimmer sind mit Klimaanlage, Telefon, gratis Inter­net­zugang, Fernseher, Minibar, Safe und Dusche ausgestattet.

Classic (5): 27 m² gross, Deluxe (7): 30 m², mit kleiner Terrasse.

Grand Deluxe (14): Neue, 35 m² grosse Zimmer mit Terrasse oder Balkon mit herrlicher Sicht in den Garten.

Grand Deluxe Heritage (11): 40 m² gross, mit Bad und Dusche. Terrasse oder Balkon mit Teich- oder Poolsicht.

Over Water Bungalow (3): 43 m² grosse Bungalows über dem Lotusteich gelegen, mit Balkon und wunderbarer Aussicht.