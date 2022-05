Direkt an einem traumhaften Koral­len­­­strand an der Nordwestküste von Gili Meno. Feinsandige Strände findet man an der Ost­küste der Insel (ca. 15 Minuten zu Fuss). Der Transport auf der Insel erfolgt mit dem Cidomo, der traditionellen Pferde­karre. Vom Flughafen Lombok gelangen Sie in rund zwei Stunden Fahrzeit zum Hafen und anschlies­send in 20 Minuten per Boot auf die Insel Gili Meno. Aus Bali dauert die Überfahrt im Speedboat nach Gili Trawan­gan 70-90 Minuten, an­schliessend kurzer Transfer nach Gili Meno.