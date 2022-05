Luang Prabang aktiv erleben

Luang Prabang (M)

Willkommen in Laos! Die alte Königsstadt Luang Prabang begeistert Be­sucher mit ihrem einzigartigen Flair und der herrlichen Lage am Mekong Fluss. Nach dem Transfer vom Flughafen zu Ihrem Hotel besichtigen Sie verschiedene faszinierende Tempel und erhalten einen ersten Eindruck dieser malerischen Kleinstadt. Am späten Nach­mittag können Sie, falls Sie mögen, selbständig den Hügel des Vat Phousi zu Fuss erklimmen, von wo aus sich Ihnen bei Sonnenuntergang eine spektakuläre Sicht über die Stadt eröffnet. Später empfiehlt sich durch den lebhaften Nachtmarkt zu schlendern.