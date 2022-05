Kreuzfahrt im Inselparadies Raja Ampat ab Sorong

Der Raja Ampat Archipel in der indonesischen Provinz Westpapua ist ein einzigartig schöner Flecken Erde im entfernten Osten des riesigen Inselstaates. Das Inselparadies um die vier Hauptinseln Waigeo, Batanta, Salawati und Misool besteht aus hunderten von Inseln und Inselchen mit beeindruckenden Korallenriffen. Seiner Abgeschiedenheit verdankt die Inselgruppe die weitgehend intakte, unberührte Natur sowohl über als auch unter Wasser und die ursprüngliche Lebensweise seiner Einwohner. Die schönste Art dieses weitläufige Naturparadies zu erleben ist an Bord eines kleinen, familiären Schiffes. Kommen Sie mit an Bord auf eine Traumreise in einem kaum bekannten Inselparadies!