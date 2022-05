Im Hochland der Minahasa ab Manado

Minahasa Hochland (F, M, A)

Nach dem buddhistischen Tempel «Pagoda Eka­yana» und dem Tomohon Markt sehen Sie in Woloan wie traditionelle Holz­häuser gefertigt und in Einzelteile zerlegt an Käufer ge­liefert werden. Am Tondano See geniessen Sie Ihr Mittagessen und in einer Töpfe­rei und Webe­rei lernen Sie lokales Handwerk kennen.