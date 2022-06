Höhepunkte Balis ab Südbali

1 . Tag Südbali/Flughafen - Candi Dasa/Manggis (M) Ihre Reiseleitung empfängt Sie in Ihrem Hotel in Südbali oder am Flughafen. Der Auftakt Ihrer Reise führt Sie ins Inselinnere nach Kintamani und auf dieser ersten Etappe erwartet Sie bereits ein Höhepunkt. Sie durchqueren die faszinierende Vulkanlandschaft und passieren idyllische Berg­dörfer. Das Panorama ist überwältigend und der Ausblick zum Mount Batur und dem Kratersee ist einmalig. Der 1’717 m hohe Berg ist eines der Wahrzeichen Balis und der aktivste Vulkan der «Götterinsel». Ihre Reise führt weiter zum zweiten berühmten Vulkan Balis, dem Mount Agung. Der 3’142 m hohe Mount Agung ist zugleich der höchste wie auch der heiligste Berg auf der Insel. An den Hängen des Mount Agung folgt eine spirituelle Pause beim Besakih Tempel. Das als «Muttertempel» aller balinesischen Tempel bezeichnete hinduistische Heiligtum wurde im 8. Jahr­hun­dert gegründet. Vor Ihrer Ankunft in Candi Dasa/Manggis besuchen Sie die heilige Fledermaushöhle Goa Lawah, welche von tausenden Fledermäusen bewohnt wird.

2 . Tag Candi Dasa/Manggis - Tulamben - Tembok (F, M, A) Zu Beginn der heutigen Reise statten Sie Tirta Gangga einen Besuch ab. Tirta Gangga ist ein einladender Wasserpalast mit Spring­brunnen, Wasserbecken, Teichen mit Lotusblumen und heis­sen Quellen. Das Mit­tag­essen wird Ihnen in einem schön ­gelegenen Restaurant mit traditioneller, authentisch balinesischer Küche serviert. Gestärkt machen Sie sich auf in Richtung der Küste. Die Gewässer vor der Ostküste sind ein Unter­­wasser­­paradies, welches Ihnen bestimmt gefallen wird. Beim Schnorcheln in Tulamben erleben Sie die farbenfrohe Welt unter Wasser. Ihr heutiges Zuhause ist ein kleines Resort direkt am Meer in einer vom Tourismus bislang noch kaum berührten Gegend.

3 . Tag Tembok - Muntigunung - Tembok (F, M, A) Während einer rund 1 ½-stündigen moderaten Wan­de­rung besuchen Sie die Dörfer Kulkul und Cangkeng in der unberührten und wirtschaftlich unterentwickelten Bergregion Munti­gunung. Dieses Programm führen wir in Zusammen­arbeit mit der Schweizer Hilfs­organisation «Zukunft für Kinder» durch, welche in dieser Region aktiv ist und mithilft, die Lebensumstände und Zukunftschancen der Einhei­mi­schen in dieser wasserarmen Gegend zu verbessern. Unter­wegs lernen Sie auch die Projekte der Organisation in den Dörfern kennen. Die Wanderung wird in einer Kleingruppe zusammen mit anderen Teil­nehmern sowie mit lokaler, Englisch sprechender Begleitung durchgeführt. Im An­­schluss an die Wanderung kehren Sie zum Mittagessen in Ihr Resort zurück. Am Nachmittag werden Sie während einer fünfzig­minütigen Massage im Spa Ihres Resorts verwöhnt - eine Wohltat für den Körper! Der Rest des Tages steht Ihnen zu Ihrer freien Verfügung.

4 . Tag Tembok - Munduk (F, M) Auf dem Weg in die Bergregion von Munduk legen Sie am Beji Tempel in Sangsit einen Halt ein. Der kleine Tempel aus dem 15. Jahrhundert gehört zu den sehenswertesten Heilig­tümern der Region. Im Anschluss folgt eine kurze Besichti­gung der ehemaligen Hauptstadt Singaraja an der Nord­küste. Das Mittagessen wird Ihnen in einem Restaurant mit traumhafter Aussicht in die üppige, tropische Natur serviert. Durch eine der schönsten Regionen Balis, dem Bergland mit den Bratan-, Buyan- und Tamblingan-Seen, reisen Sie zum kleinen, idyllisch gelegenen Ort Munduk. Die sehr fruchtbare Umgebung von Munduk ist geprägt von Reisterrassen, dichten Wäldern und ausgedehnten Plantagen. Bevor Sie Munduk erreichen, besichtigen Sie den sehenswerten, an den Ufern des Bratan Sees stehenden Ulun Danu Wasser­tempel. Dieser anmutende Hindutempel stammt aus dem 17. Jahrhundert.

5 . Tag Munduk - Pejarakan (Westbali Nationalpark) (F) Während dem morgendlichen Spaziergang in den Kakao-, Kaffee- und Gewürznelkenplantagen erfahren Sie Interes­san­tes zur hiesigen Fauna und Flora sowie über den Anbau und die Verarbeitung dieser Pflanzen, welche im idealen Klima dieser Gegend bestens gedeihen. In der Umgebung befinden sich auch zahlreiche Wasserfälle und Ihre Reise­leitung wird Sie zu einem davon begleiten. Am Nach­mittag folgt die Weiter­reise in den Westbali National­park, wo der Rest des Tages zu Ihrer freien Verfügung steht.

6 . Tag Pejarakan (Westbali Nationalpark) (F) Der bergige Westbali Nationalpark besteht aus Wäldern, Mangroven, Stränden und den umliegenden geschützten Ge­wässern. Der Park ist die Heimat zahlreicher Wildtierarten sowie einer grossen Vogelpopulation. Rund 30 Minuten Boots­fahrt entfernt befindet sich der Menjangan Meeres­national­park mit der gleichnamigen Insel und guten Tauch- sowie Schnorchel­gebieten. Sie geniessen einen freien Tag in dieser traumhaften Umgebung abseits der grossen Touris­ten­zentren und der Hauptreiserouten. Vor Ort buch- und zahlbar sind diverse Aktivitäten wie Schnorcheln, Vogel­beo­bach­tungen, Wander- und Velotouren sowie Mas­sagen.

7 . Tag Pejarakan (Westbali Nationalpark) - Ubud (F, M) Ihre Reise vom Westbali Nationalpark in die Künstlerstadt Ubud im Inselinneren führt Sie von der Nordküste hinauf durch die Region von Pupuan. Hier befinden sich die spektakulärsten Reisterrassen Balis. Der Anblick dieser Land­schaften ist einmalig und Fotosujets ergeben sich zuhauf. Unterwegs legen Sie einen Halt ein beim sehenswerten «Tempel des schwimmenden Gartens» Taman Ayun aus dem 17. Jahrhundert sowie bei den bekannten Ele­fantenhöhlen Goa Gajah. In Ubud, der Stadt der Künstler und Kreativen, schlendern Sie über den Kunstmarkt und erhalten dabei Einblicke in das vielseitige Schaffen der hiesigen Künstler­kolonie. Ubud liegt eingebettet in eine liebliche Landschaft und ist umgeben von Flusstälern, Wäldern und Reisfeldern.