Grosse Indochina Reise ab Hanoi

1 . Tag Hanoi Nach Ankunft in Hanoi, Transfer in Ihr Hotel.

2 . Tag Hanoi - Halong Bucht (F, M, A) Eines der vielen Highlights dieser Reise erwartet Sie heute. Die Halong-Bucht zählt zu den landschaftlich schönsten Sehens­würdigkeiten des Landes. Fahrt zur Halong Bucht. Gegen Mittag beziehen Sie Ihre klimatisierte Kabine auf Ihrer Dschunke. Sie haben nun Zeit sich auf dem Sonnen­deck zu ent­­spannen und die Bucht mit tausenden spektakulären Kalk­stein­felsen, die aus dem Meer ragen, zu bewundern. Über­­nachtung auf Ihrer Dschunke.

3 . Tag Halong Bucht - Hanoi (F, M) Frühaufsteher werden oft mit einem schönen Son­nen­auf­gang über der Bucht belohnt. Im Laufe des Vor­mittags Ankunft in Halong. Auto­fahrt nach Hanoi. Nachmittags fahren Sie mit einer typischen Rikscha am Opernhaus vorbei in die Altstadt. Sie können auf eigene Faust durch die engen Gassen bis zum Hoa Kiem See spazieren und die quirlige Altstadt erkunden.

4 . Tag Hanoi - Hue (F, M) Frühmorgens Transfer zum Flughafen Hanoi. Flug nach Hue und Transfer in Ihr Hotel. Hue ist eine der kulturell wichtigsten Städte Vietnams. Die alte Kaiserstadt der Nguyen-Dynastie präsentiert sich als traditionelles Zentrum von Kultur und Geist und besticht durch seine zeitlose Schönheit. Besichtigung der riesigen königlichen Zitadelle. Mit dem Auto gelangen Sie zur reizvoll gelegenen Thien Mu Pagode. Zum Abschluss des heutigen Besichtigungstages geniessen Sie eine Bootsfahrt auf dem Parfüm-Fluss und gelangen zurück in die Stadt.

5 . Tag Hue - Danang - Hoi An (F, M) Nachdem Sie die Monarchen­gräber besucht haben, verlassen Sie Hue in Richtung Süden und überqueren den Wol­ken­pass, die klimatische Grenze zwischen dem tropischen Süden und dem subtropischen Norden Vietnams. Am frühen Nachmittag besuchen Sie das Cham Museum und die Marmorberge. Im Laufe des Nachmittags Ankunft in Hoi An. In der ehemals florierenden Hafen­stadt Hoi An hinterliessen Händler aus aller Welt ihre Spuren, was auch einen Einfluss auf die Häuser hatte. Der Rest des Tages steht Ihnen zur Verfügung den einzigartigen Charme dieses Städtchens selbständig einzufangen. Am besten Sie erkunden die Altstadt zu Fuss. Abends, wenn in den Gassen un­zählige Papierlaternen und Lampions leuchten, ist die Stadt besonders idyllisch.

6 . Tag Hoi An (F) Heute morgen besichtigen Sie die Altstadt Hoi Ans und lernen die zahlreichen Kolonialbauten aus aller Welt kennen. Nach­mittags haben Sie wieder Zeit für eigene Erkundungen oder Sie können die Annehmlichkeiten Ihres schönen Hotels geniessen.

7 . Tag Hoi An - Danang - Saigon (F, M) Bereits am Morgen fliegen Sie weiter nach Saigon. Eigent­lich heisst Saigon heute Ho-Chi-Minh-Stadt, aber der alte Name «Saigon» ist selbst vielen Vietnamesen noch immer geläufiger. Nach Ihrer Ankunft schlendern Sie durch die belebten Strassen Saigons, sehen die Kathed­rale von Nôtre Dame und das schöne, alte Postgebäude.

8 . Tag Saigon - Siem Reap (F, M) Sie fahren zu den weltbekannten Tunnelsystemen von Cu Chi, welche von den südvietnamesischen Widerstands­kämp­fern während dem Indochinakrieg gebaut und im Viet­n­amkrieg stark erweitert wurden. Zurück in Saigon haben Sie am Nach­mittag etwas Zeit für eigene Erkundungen. Am späten Nach­mittag Transfer zum Flughafen und Flug nach Siem Reap. Transfer in Ihr Hotel.

9 . Tag Siem Reap (F, M) Die sagenhafte Tempelstadt der Khmer, das grösste sakrale Bauwerk der Welt, zählt zu den bedeutendsten Sehens­würdig­keiten Südostasiens und steht im Range eines Welt­wunders. Seit ihrer zufälligen Wiederent­de­ckung durch einen französischen Natur­for­scher im Jahre 1860 wurden und werden Teile der Anlage restauriert. Sie nutzen den Tag, sich intensiv mit der faszinierenden Vergangenheit Kambo­dschas auseinander zu setzen. Erleben Sie die in Stein gemeisselte, tausendjährige Götter­welt der Khmer und besuchen Sie die schönsten und bedeutendsten Tempel aus der Blütezeit Angkors! Dazu gehören unter anderem die Tempel Angkor Thom und Bayon mit der Elephant Terrace und der Terrace of the Leper King sowie Ta Prohm. Nach­mittags besuchen Sie die wunderbare Tempel­anlage Angkor Wat und werden gar von einem Mönch auf traditionelle Weise gesegnet, was Ihnen Glück bringen soll.

10 . Tag Siem Reap (F, M) Der erste Ausflug des heutigen Tages geht zum grössten schwim­menden Dorf auf dem Tonle Sap See rund 35 Kilo­meter östlich von Siem Reap, Kampong Khleang. Die Be­­wohner leben hier in imposanten, bis zu 10 Meter hohen Häusern als Teil einer Gemeinschaft, die ihren Lebens­unter­halt durch das Fischen verdient. Nun fahren zum ausserhalb von Angkor ge­legenen Beng Mealea Tempel. Der Tempel ist überwiegend mit Sandstein errichtet und weitgehend noch im Original­zu­stand mit teilweise überwachsenen Bauwerken.

11 . Tag Siem Reap Heute lernen Sie die Stadt Siem Reap und ihre kreative Be-­völkerung näher kennen. Wenn Sie möchten, können diese Besichtigungen mit einem Scooter (Roller) gemacht werden, andernfalls benutzen wir eine Tuk-Tuk (dreirädrige Motorrad-Rikscha) als fahrbaren Untersatz. Sie beginnen mit dem Besuch von Les Artisans d'Angkor, einem Entwick­lungs­pro­jekt, welches junge Erwach­sene in Steinmeisselei, Holz­schnitzerei und Lack­arbeit unterrichtet und somit die alte Hand­werks­kunst mit dem «neuen» Kam­bodscha verbindet. Es folgt der Besuch des «Rehash Trash» ein sinnvolles Pro­jekt, welches schmutzigen Plastikmüll in hübsche und brauch­­­­bare Produkte verwandelt. Dies hilft nicht nur der Um­­welt, sondern schafft gleichzeitig auch Arbeit für ehemalige Strassenkinder und ihre Fa­mi­lien. Es folgt eine Degus­tation von Sombai, einem lokalen Liqueur, den es in 8 Ge­­schmacksrichtungen gibt und in hübschen, handbemalten Flaschen ein ideales Souver­nir und Mit­bringsel darstellt.