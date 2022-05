Das Weltwunder Angkor aktiv erleben ab Siem Reap

1 . Tag Siem Reap (M) Nach Ankunft in Siem Reap Transfer in Ihr Hotel. Falls Sie am Vormittag in Siem Reap eintreffen, besichtigen Sie direkt nach Ankunft die Tempel der Roluos Gruppe. Mittagessen im «Haven» (MI und SO geschlossen), einem Restaurant, welches jugendlichen Waisen eine Ausbildung im Gastgewerbe ermöglicht. Es folgt eine Degustation von Sombai, einem lokalen Liqueur, den es in 8 Geschmacksrichtungen gibt und in hübschen, handbemalten Flaschen ein ideales Souvernir und Mitbringsel darstellt. Die Tuk-Tuks (dreirädrige Motorrad-Rikschas) sind aus dem Strassenbild Kambodschas nicht wegzudenken. Mit einem solchen Tuk-Tuk gehen Sie auf Entdeckungsfahrt und erkunden Angkor Wat, den grössten Tempel der Welt. Rund 30 Jahre hat der Bau dieses imposanten Werkes gedauert.

2 . Tag Siem Reap (F, M, A) Frühmorgens, wenn es noch weniger Besucher hat, fassen Sie beim Eingang zu den Tempelanlagen Ihr Fahrrad und los geht das Abenteuer: Als erstes besichtigen Sie den von Wurzeln und Ästen umschlungenen Ta Prohm Tempel, der von französischen Eroberern entdeckt wurde und einer der Grössten in der Angkor Region ist. Sie verlassen diese mit mystischem Charme versehenen Stätten durch das imposante North Gate, welches verlassen mitten im Dschungel steht. Sie halten in einem hübschen Restaurant zum Mittagessen. Weiter geht die Fahrt durch die märchenhafte Waldlandschaft in Richtung des Tempels von Bayon und der Elefantenterrasse. Reine Fahrzeit auf dem Velo, ca. 4 Std. Während des Abendessens werden Sie mit klassischen Apsara Tanzdarbietungen unterhalten.

3 . Tag Siem Reap (F, M) Mit dem Auto geht es nach Phnom Kulen, wo das 500-Jahre lange Zeitalter von Angkor im Jahre 802 n. Chr. begann. Die Sport­lichen haben die Gelegenheit den Berg Phnom Kulen in einer anstrengenden 3 ½ stündigen Wanderung zu erklimmen. Picknick Mittag­essen. Alternativ können das «Kulen Elephant Forest» besuchen, wo Sie die Dickhäuter in ihrem natürlichen Lebensraum beobachten und mit ihnen einen Spaziergang im Wald unternehmen. Mittagessen im Camp. (Kosten CHF 90.– pro Person, buchbar im voraus oder vor Ort). Nachmittags besuchen Sie den Banteay Srei Tempel. In den rosafarbenen Sandstein­mauern finden sich die schönsten Stein­metz-Arbeiten in ganz Angkor. Am Abend geniessen Sie im bekannten Phare Zirkus eine Akro­batik­aufführung. Dieses Projekt wurde geschaffen, um benachteiligten Kindern eine Aus­bil­dung im künstlerischen Bereich zu ermöglichen.