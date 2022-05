Bergstämme und Natur in Nord-Laos inkl. Trekking ab Luang Prabang

Auf dem Weg nach Nong Khiaw besuchen Sie ein Dorf, welches für seine Baumwollwebekunst bekannt ist; ein Handwerk, das seit fast 300 Jahren gelehrt wird. Nach­mittags erreichen Sie Ihr, am idyllischen Nam Ou Fluss gelegenes Resort.

Mit einer Bootsfahrt starten Sie in den Tag. Ausgangsort für Ihr «100 Wasserfälle» Trek­king, welches erst im Jahr 2008 entdeckt wurde, ist ein kleines Lao Dorf. In den nächsten Stunden werden Sie von Wasser und Dschungel umgeben sein. Zahlreiche Becken und Wasserfälle laden zum Baden ein. Nach rund fünf Stunden Wanderzeit erreichen Sie wieder den Nam Ou Fluss. Eine kurze Boots­­fahrt bringt Sie nach Nong Khiaw zurück. Wanderzeit 4 – 5 h mit guter Kondition und Trittsicherheit. Es ­können auch kürzere Trekkings organisiert werden.

Nong Khiaw – Muang Khua – Muang La (F, M, A)

Bootsfahrt nach Muang Khua – der Nam Ou mit seiner gross­artigen Kulisse ist einer der wichtigsten Flüsse in Laos. Abge­schiedene Dörfer, deren Bewohner Ihnen einen Blick in ihr Alltags­leben gewähren, raue Bergmassive und Sand­stein­­­klippen prägen die Kulisse. Ent­lang des Nam Ou Flusses werden zahlreiche Hydro­elektrizitätswerke gebaut, daher ist die Strecke nicht durchgängig mit dem Boot befahrbar. Ein lokales Tuk-Tuk bringt Sie zur anderen Seite des Dammes zum nächsten Boot für die Weiterfahrt. Ihre Crew zaubert für Sie unterwegs auf einer Sandbank ein leckeres Fisch-BBQ. Trans­fer zur Muang La Lodge, direkt am Nam Pak Fluss gelegen. Dank dem besonderen Konzept und den heissen Quellen des Hotels wird Ihr Aufenthalt ein Erlebnis für sich.