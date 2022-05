Bali Kompakt ab Südbali

Ihre Balireise beginnt mit einem der Wahrzeichen der Insel, dem verehrten Tempel Tanah Lot. Der wohl bekannteste Tempel Balis steht auf einem Fels und gibt mit dem Ozean im Hintergrund ein anmutendes Bild ab. Auf dem Weg an die Nordküste durchqueren Sie die Insel und kommen dabei in Pupuan vorbei. Der Ort wird umgeben von beeindruckenden Reisterrassen. Sie besichtigen die heissen Quellen von Banjar, statten dem grössten buddhistischen Tempel der Insel einen Besuch ab und erreichen im Laufe des Nachmittags die ruhige Nordküste.

Die heutige Etappe führt Sie an die Ostküste Balis, dabei durchqueren Sie faszinierende vulkanische Land­schaf­ten und passieren idyllische Bergdörfer. Das Panorama ist überwältigend! Der sich schlängelnden Bergstrasse folgen Sie hinauf bis nach Kintamani und geniessen den Ausblick zum Mount Batur mit seinem riesigen Kratersee. An den Hängen des Mount Agung folgt eine spirituelle Pause beim Besakih Tempel. Bevor Sie in Candi Dasa/Manggis eintreffen, können Sie noch einmal eindrückliche Reisfelder bestaunen.

Ubud - Südbali/Flughafen (F)

Am Morgen haben Sie Zeit zu Ihrer freien Verfügung in Ubud. Entlang der Hauptstrasse befinden sich zahlreiche Geschäfte mit Kunstgegenständen. Kunst und Kultur wird in Ubud seit jeher gross geschrieben. Bevor Sie Ubud verlassen, besuchen Sie eine lokale Kunstgalerie, danach führt Sie Ihre Reise südwärts zur Küste. Unterwegs sehen Sie die Elefan­ten­höhlen Goa Gajah sowie das Dorf Celuk mit seinen Silber­schmieden. Ihre Reise endet an der Südküste in Ihrem gebuchten Hotel oder am Flughafen.