Bali aktiv erleben ab Südbali

1 . Tag Südbali/Flughafen - Jatiluwih (M, A) Sie werden in Ihrem Hotel in Südbali oder am Flughafen abgeholt und in die Region Jatiluwih begleitet. Diese wunderschöne Gegend mit den einzigartigen Reisterrassen, einem Unesco Weltkulturerbe, werden Sie während einer rund dreistündigen Velotour erleben, wobei unterwegs mehrere Be­sichtigungs­stopps erfolgen. Sie sehen den alten balinesischen Tempel Besi Kalung, passieren Bambuswälder, radeln durch die Reis­felder und erfahren dabei Interessantes über die klassischen Bewässerungs­systeme. Beim Halt in einer Sied­lung lernen Sie die traditionelle Bauweise und Architektur balinesischer Häuser kennen und erhalten Einblicke in das Alltags­leben der Einheimischen. Am Ziel Ihrer Velotour angekommen, folgt das Mittagessen in einem lokalen Restaurant sowie Zeit zu Ihrer freien Verfügung. Im Laufe des Nachmittags erwartet Sie ein Erlebnis der spirituellen Art. Sie dürfen, einge­kleidet in ein traditionell balinesisches Tempelkostüm, an einer Segens- und Reinigungszeremonie bei einem heiligen Wasser­fall teilnehmen (Dauer der Zeremonie rund 1 ½ Stunden; zusammen mit anderen Teilnehmern).

2 . Tag Jatiluwih - Ubud (F, M) Beim Batukaru Tempel starten Sie unter kundiger Führung zur rund 15 km langen Wanderung (2 ½ bis 3 Stunden). Die Route führt zum Mawa Fluss und durch Wälder an den Fuss des Mount Batukaru. Entlang des Weges wachsen tropische Früchte, Kakao, Kaffee und viele weitere exotische Pflanzen. Sie besuchen das Dorf Wongaya Gede und kehren in einem lokalen Restaurant zum Mittagessen ein. Am Nachmittag er­folgt die Weiter­reise nach Ubud, dem balinesischen Zen­trum der Kultur und Kunst.

3 . Tag Ubud - Ayung Fluss - Ubud (F, M) Sie werden in Ihrem Hotel bei Ubud abgeholt und zum Ayung Fluss begleitet. Während des spannenden River Raftings paddeln Sie vorbei an Wasserfällen und Grotten, durch enge Taleinschnitte und wunderbare, abwechselnde Landschaften. Während der 13 Kilometer langen Fahrt den Ayung Fluss hinunter überwinden Sie 25 Stromschnellen. Im Anschluss an das zweistündige Abenteuer steht ein Mittagessen für Sie bereit (Duschen vorhanden). Der Rest des Nachmittags steht zu Ihrer freien Verfügung in Ubud.

4 . Tag Ubud - Muntigunung - Ubud (F, M) Während einer schönen, rund 4 ½-stündigen moderaten Wanderung in der Region Muntigunung geniessen Sie eine spektakuläre Sicht auf die umliegenden Berge und die Nord­küste Balis. Nebst einem balinesischen Führer werden Sie von Frauen aus den hiesigen Berg­dörfern begleitet. Dabei sehen Sie eine touristisch unberührte Gegend, welche auch Kennern der Götter­insel nochmals ein gänzlich anderes Gesicht von Bali offenbart und Sie erfahren Spannendes über das Leben der hier an­sässigen Menschen. Nach einer abwechslungsreichen Wanderung erwartet Sie das herzerfrischende Lachen der Kinder im Dorf. Diese Trekkingtour führen wir in Zusam­menarbeit mit der Schweizer Hilfs­organi­sation «Zukunft für Kinder» durch, welche in dieser unterentwickelten Region aktiv ist und mithilft, die Lebensumstände und Zukunfts­chancen der lokalen Be­völk­er­ung nachhaltig zu verbessern. Das Mittagessen nehmen Sie direkt am Meer an der Nord­küste Balis ein.