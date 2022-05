VAE Wüstentrips

Desert Island und Luxusresorts

Die Vereinigten Arabischen Emirate sind seit vielen Jahren ein beliebtes Ferienziel. Das Land hat eine Vielzahl an Schätzen zu bieten. Der Kamelmarkt, 1001 Nacht sowie viele weitere Highlights bei diesen Ferien werden Sie in den Bann ziehen. Wenn Sie etwas mehr von der Geschichte des Landes und der Einwohner erfahren möchten, haben Sie in den Museen der Gartenstadt viele Möglichkeiten dazu. Ein Besuch in Abu Dhabi in einem der erstklassigen Resorts wird für die gewünschte und erhoffte Entspannung und Ruhe sorgen. Sie haben weitere Fragen? Unsere Reiseexperten stehen Ihnen hierfür jederzeit und natürlich auch sehr gerne zur Verfügung. Ob nun die Rub al Khali Wüste oder der atemberaubende Sternenhimmel, den Sie in den VAE vorfinden werden, von diesem Aufenthalt werden Sie noch sehr lange Zeit schwärmen.