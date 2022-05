Formel 1 in Abu Dhabi

Der Grosse Preis am Yas Marina Circuit

Erstmals wurde das Rennen im Jahr 2009 ausgetragen. Die Rennstrecke befindet sich auf einer 25 Quadratkilometer grossen Insel, die von einem Architekten aus Deutschland geplant wurde. Die Strecke führt unter anderem auch am wunderschönen künstlich angelegten Hafen vorbei. Beeindruckend sind auch die Bilder, wenn die Fahrzeuge am 60 Meter hohen Shams Tower vorbeifahren. Die Boxengasse ist ebenfalls einzigartig, denn diese führt durch einen Tunnel. Das Formel 1 Nachtrennen gehört ohne Zweifel zu den spektakulärsten auf der ganzen Welt.

Luxushotels wohin das Auge reicht

Wenn Sie dem Formel 1 Rennen in Abu Dhabi beiwohnen möchten, sollten Sie sich auch für eine ansprechende Unterkunft entscheiden. Empfehlenswert sind mehrere Unterkünfte. Kombinieren Sie die Sportreise mit einigen entspannten Tagen am Strand und gönnen Sie sich zudem einen Besuch in einem der vielen Restaurants der Stadt. Weltoffen und herzlich präsentiert sich das Hotel Beach Rotana, welches natürlich fünf Sterne hat. Das moderne Ambiente des Hotels passt hervorragend zu dieser exklusiven Reise. Geniessen Sie eine Massage im Spa oder sorgen Sie für Abwechslung und Spass in der Ferrari World. Die Autorennstrecke und der Freizeitpark befinden sich nur wenige Minuten von diesem Luxushotel entfernt. Unsere VAE Reisen und VAE Ferien werden Ihnen mit Sicherheit gerecht werden.

Rasante Erlebnisse abseits vom Motorsport

Das Formel 1 Rennen Abu Dhabi wird sicherlich nicht das einzige Highlight bei den Abu Dhabi Ferien. Diese Unterkunft befindet sich auch in unmittelbarer Nähe zu den grössten Shoppingmalls der Stadt und der zuvor genannte Themenpark ist in wenigen Gehminuten zu erreichen. Yas Waterworld ist ein absolutes Highlight bei den VAE Reisen. Sollten Sie noch weitere Fragen haben, kontaktieren Sie unsere Ferienexperten für VAE.