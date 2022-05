Petra Reisen

Ein Tagesausflug zur legendären Felsenstadt Petra ist das Highlight jeder Jordanien Reise! Die antike Stadt ist reich an Kulturschätzen. Sie ist eingebettet in eine faszinierende Landschaft aus rotem Sandstein und schroffen Felsformationen, die bereits als Kulisse für Hollywood-Filme diente. Bei Nacht verleiht der Schein der unzähligen Laternen der Stadt ein bezauberndes und mystisches Flair. Im Anschluss an Ihren Petra-Besuch wartet bereits das nächste Abenteuer: Mit einem 4x4 Geländewagen können Sie die atemberaubenden Wüstenlandschaften der Wadi Rum entdecken. Unsere erfahrenen Jordanien Spezialisten unterstützen Sie gerne auf Ihrer Reise nach Petra.