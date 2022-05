Kommen Sie und geniessen Sie Dubai. Egal ob als Paar oder mit der ganzen Familie: An den Stränden des Luxusemirats werden Sie unvergessliche Dubai Ferien erleben. Die Wellen sind klein und eignen sich besonders für Ferien mit Kindern. Begeben Sie sich an den Barasti Beach mit seinen Strandbars oder geniessen Sie den Burj Al Arab Beach, den perfekten Strand für jeden Strandurlauber. Entdecken Sie die Unterwasserwelt des Persischen Golfs und residieren Sie in stilvollen Zimmern und Suiten der vielen Dubai Hotels mit traumhaften Ausblicken auf das weite Meer. Verbinden Sie Ihre Badeferien mit einem Ausflug in die Wüste oder besuchen Sie einen der vielen Freizeit- oder Wasserparks. Entspannen Sie auf Lebanon Island, einer der World Islands, wo Sie einen herrlichen Ausblick auf Skyline Dubais haben. Geniessen Sie Dubai Badeferien am Al Sufouh Beach oder dem Anantara Beach. Gönnen sie sich im Spa Ihres Hotels eine Auszeit für Körper und Seele und besuchen Sie abends eines der Restaurants, wo Sie einen ereignisreichen Tag bei hervorragendem Essen und einem Glas Rotwein ausklingen können. Unsere Spezialisten für Dubai sind Ihnen bei der Auswahl Ihrer Dubai Reisen behilflich.