Reisen mit Niveau: Dubai Ferien

Luxusferien meets Wüstenabenteuer

Wer in Dubai die Badeferien verbringt, kann sich auf eine Zeit voll von Erholung und abwechslungsreichen Ausflügen freuen. Als absolutes Highlight gilt unter Reisenden der Besuch des höchsten Wolkenkratzers der Welt. Er ragt mit seinen knapp 828 m wortwörtlich in den Himmel. Von seiner Aussichtsplattform aus kann die glänzende Skyline der Stadt bestaunt werden. Wer während seiner Dubai Reisen auch etwas Action erwartet, kommt hier voll auf seine Kosten. Eine Fahrt quer durch die Wüste auf den Spuren der Beduinen ist ein großartiges Kontrastprogramm zu dem luxuriösen Stadtleben. Der berühmte arabische Minztee schmeck in den Wüstencamps gleich doppelt so gut. Hier wird das Unmögliche möglich: Skifahren in Dubais Wüste. Die Skianlage ist eine der grössten Attraktionen im Nahen Osten.

In Dubai trifft Tradition auf Moderne

Ob auf Familienferien in Dubai oder bei Hochzeitsreisen, die historische Altstadt sollten sie sich auf keinen Fall entgehen lassen. Auch das aus Korallenstein und Lehm erbauten Viertel Bastakiya ist einen Besuch wert. Von hier starten viele Reisende in Dubai ihre Mietwagenrundreise. Nachdem die kleinen Cafés und Märkte erkundet sind, geht es nach einer Stärkung in einem der traditionellen Restaurants weiter ins moderne Herz der Stadt. In Downtown Dubai liegt die riesige Dubai Mall, die zu ausgiebigen Shoppingtouren einlädt. Abends können Sie den Tag im bunten Nachtleben ausklingen lassen. Auch für eine Golfreise ist Dubai die perfekte Stadt. Für weitere Informationen stehen Ihnen unsere Reiseinformationen über Dubai zur Verfügung.