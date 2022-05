Zuri Zanzibar Hotel & Resort

Die modernen, stilvollen Garden Bungalows sind im tropischen Garten verteilt und bieten grosse Kingsize Betten mit «Evening Breeze» Klimaanlage, schöne Badezimmer inkl. Aussenduschen, Ventilator, Safe, TV, Minibar, Tee- und Kaffeestation und kostenfreies WiFi. Auf der grossen Veranda mit Blick in den tropischen Garten befinden sich Sitzgelegenheiten und eine Hängematte. Einige davon sind mit Verbindungstüren. Zuri Bungalows mit teilweiser Meersicht. Ocean Bungalow mit direkter Meersicht. Ocean Jacuzzi Bungalow inkl. Whirlpool und Meersicht. Die grosszügigen Zuri- und Ocean Front Suite verfügen zusätzlich über ein Wohnzimmer und ein Jacuzzi. Zwei Two Bedroom Ocean Front Villas und eine Three Bedroom Ocean Front Luxury Villa (beide auf Anfrage) befinden sich an leicht erhöhter Lage direkt am Strand und werden höchsten Ansprüchen gerecht.