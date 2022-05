Zawadi Hotel

Auf einer kleinen Klippe thront das Hotel und gibt den Blick auf die schönsten Blautöne des Indischen Ozeans frei. Die elegante Einrichtung ist in Weiss- und Grautönen gehalten und gibt dem Zawadi einen frischen Look. Die Lounge oder die Poolbar mit Sicht auf das Meer eignen sich hervorragend für einen Apero. Danach dinieren die Gäste im gehobenen Restaurant, welches mit einer Gourmet-Küche mit Swahili-Einflüssen punktet. Der Infinity-Pool liegt leicht erhöht wobei die Liegestühle auf mehreren Ebenen über der kleinen Bucht verteilt sind. In der Anlage geniessen die Gäste Ruhe pur. Kinder sind ab 16 Jahren willkommen.