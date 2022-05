White Sand Luxury Villas & Spa

Das Resort der renommierten Relais&Chateaux-Gruppe liegt an einem der schönsten Strände mit weissem Sand und dem türkisfarbenen Wasser des Indischen Ozeans. Die Hauptbereiche sind dezent und sehr stilvoll mit vielen natürlichen Materialien und äusserst hochwertigen Möbeln und Objekten gestaltet. In den zwei Restaurants, dem Hauptrestaurant mit Blick auf den Pool und dem Strandrestaurant, wird eine gehobene Küche mit internationalen Gerichten und Einflüssen der Insel sowie frischen Meeresfrüchten serviert. Den Gästen stehen drei verschiedene Bars, u.a. auf der Dachterrasse oder am Strand zur Verfügung. Der grosse Pool bietet auch ein Becken für Kinder.