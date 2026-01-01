Beschreibung

Einleitung Das White Pearl Resort gilt als Geheimtipp im Süden Mozambiques und lässt sich ideal mit Südafrika kombinieren. Das Resort zeichnet sich durch sein modernes Design und seine einzigartige Lage an dem feinsandigen, unberührten Strand aus. Ein türkisblauer Ozean mit einem endlosen, fast unberührten Strand, verziert mit einer bezaubernden Buschlandschaft wartet auf Sie.

Lage Das Resort befindet sich in Ponta Mamoli, an der Südostküste von Mozambique. Die Hauptstadt Maputo liegt nur 80Kilometer entfernt und die südafrikanische Grenze ist 25 Kilometer entfernt. Es werden Strassentransfers ab Maputo oder ab Kosi Bay, der Grenze zu Südafrika, angeboten. Das Gebiet des Resorts ist ein Tauchparadies und lädt zu Unterwasserabenteuern ein. Östlich liegt der Indische Ozean mit seinem endlosen, weissen Sandstrand und westlich findet man das Maputo Special Reservat, welches Heimat einer vielfältigen Fauna ist.

Angebot Im Hauptbereich gibt es ein elegantes Restaurant, eine Lounge, eine Bar, eine Beachbar und zwei grosse Pools. Das Resort hat ein eigenes PADI Tauchcenter, das auch Kurse anbietet. Das klare Wasser und das leicht zugängliche Korallenriff bieten perfekte Bedingungen für erfahrene Taucher aber auch für Anfänger. Weitere Aktivitäten sind Reiten, Kajakfahren, Schnorcheln und mit Delfinen schwimmen.

Zimmer Das White Pearl Resort bietet 16 individuelle Poolsuiten, welche ein schlichtes, modernes Ambiente vermitteln und die Farben der Küstenlandschaft widerspiegeln. Die 6 Beach Pool Suiten haben direkten Strandzugang. Alle Suiten sind mit einem privaten Aussichtsdeck und Plungepool ausgestattet. Zu den Annehmlichkeiten gehören eine Klimaanlage sowie eine Aussendusche. WIFI kostenlos verfügbar.

Tipp vom Spezialisten Das White Pearl Resort eignet sich zum Beispiel als Verlängerung nach einer Reise durch den Krüger Nationalpark oder den Nordosten Südafrikas.