Wandern vom M'Goun Massiv bis ins Rosental ab Marrakesch

Trekking im M'Goun Massiv (F, M, A)

Heute startet Ihr Wanderabenteuer: In Begleitung ihres lokalen Wanderguides, Maultieren und dem Koch geht es durch das grandiose Trekking-Gebiet des M’Goun-Bergmassivs mit seinen fast 10km langen Gipfelkette. Der Djebel M’Goun ist mit seinen 4068 Meter Höhe der dritthöchste Berg Marokkos und ragt aber kaum aus dem umliegenden Bergmassiv heraus. Während den nächsten drei Wandertagen erwarten Sie reizvolle Landschaften mit rauen Gebirgszügen, zerklüfteten Schluchten, grüne Felder und die Gastfreundschaft der Berber. Am vierten Tag erreichen Sie das beliebte Rosental, welches von Berberdörfern, fruchtbaren Terrassenfeldern mit Feigen- und Walnussbäumen gesäumt ist. Während den 3 Wandertagen sind Sie jeweils zwischen 5 – 6 Stunden unterwegs. Übernachtet wird in mobilen Zelten an Tag 2 + 3, am 4. Tag in einer einfachen Unterkunft.